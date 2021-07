Gleich ein Knaller zum Start: UEFA gibt Termine für deutsche Länderspiele bekannt

Ein wenig muss er sich noch gedulden, doch auch für Joachim Löw ist nun Land in Sicht. Anfang September rollt der Ball für das DFB-Team wieder, das legte die UEFA am Mittwoch im Rahmen ihrer Exekutivsitzung fest. Und das Länderspieljahr beginnt mit einem Kracher: Am 3. September ist Spanien erster Nations-League-Gegner der Deutschen.

Löw ist schon voller Vorfreude. 289 Tage nach dem letzten Länderspiel (6:1 in der EM-Qualifikation gegen Nordirland) wird die Länderspielpause beendet. „Ich kann es eigentlich kaum erwarten, selbst wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen“, sagte Löw in einem Interview mit dem DFB. Nach dem Gastspiel der Spanier geht es direkt weiter, drei Tage später (6.9.) tritt das DFB-Team in der Schweiz an.

Löw freut sich in diesem Jahr auf acht Länderspiele

Im Oktober und November stehen für Löws Mannschaft dann sogar je drei Länderspiele an. Neben den Nations-League-Partien in der Ukraine und gegen die Schweiz am 10. und 13. Oktober besteht noch die Möglichkeit für je ein Testspiel am 7. oder 8. Oktober sowie am 11. oder 12. November. Zum Abschluss kommt es in der Gruppenphase der Nations League am 13. November zum Heimspiel gegen die Ukraine und am 16. November zum Auswärtsspiel in Spanien.

Die Planungen für die EM im Sommer 2021 bleiben weitestgehend identisch. München bleibt Heimspielort für Deutschland mit Gruppenspielen gegen Frankreich (15.6.), Portugal (19.6.) und einen Playoffsieger (23.6.). Danach ginge es in der K.o.-Phase auf Europa-Tournee in einen der elf anderen Spielorte.