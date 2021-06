Gladbach – Mailand 2:3: „Leck mich am Arsch!“ Irrer Schlagabtausch und Video-Wut

Borussia Mönchengladbach ist über den alten Rivalen Inter Mailand gestolpert und muss um das Weiterkommen in der Champions League zittern. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose verlor am Dienstagabend gegen den 18-maligen italienischen Meister in einem turbulenten und emotionalen Spiel mit 2:3 (1:1) und hat nun ein Endspiel bei Real Madrid am 9. Dezember. Da die Königlichen beim 0:2 gegen Schachtjor Donezk patzten, können alle vier Clubs noch das Achtelfinale erreichen.

Immerhin ist Gladbach noch Tabellenführer der umkämpften Gruppe B und hat zumindest den dritten Platz sicher, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigen würde.

„Es ist einfach wahnsinnig bitter“, sagte ein tief enttäuschter Florian Neuhaus nach dem umkämpften Schlagabtausch, in dem immer wieder die Emotionen hochkochten.

Mönchengladbach: Ärger um aberkanntes Tor von Plea gegen Inter

Der größte Aufreger: In der 83. Minute schoss Gladbachs überragender Alassane Plea den vermeintlichen 3:3-Ausgleich, doch nach Video-Beweis wurde der Treffer zurückgenommen, weil Embolo im Abseits gestanden und den Torhüter behindert haben soll.

Gladbach-Trainer Marco Rose zürnte an der Seitenlinie laut vernehmbar: „Leck mich am Arsch!“ Auch nach dem Spiel war der Coach noch stinkig: „Er behindert ihn nicht, steht nicht im Sichtfeld, den Treffer kann man geben.“ Auch Christoph Kramer fand: „Man hätte das Tor geben können.“

Marco Rose nach Niederlage gegen Inter sauer

Es wäre der dritte Streich von Plea an diesem Abend gewesen. Sein viertes und fünftes Champions-League-Tor (45.+1 und 75.) waren im leeren Borussia-Park für die letztlich Gladbacher zu wenig. Stattdessen feierte Inter durch Matteo Darmian (17.) und zweimal Romelu Lukaku (64. und 73.) den ersten Sieg in der Gruppenphase.

Der belgische Stürmerstar hatte schon beim 2:2 im Hinspiel doppelt getroffen. Nun braucht der VfL einen Punkt bei Real zum sicheren Weiterkommen.

Mönchengladbach braucht bei Real Madrid einen Punkt



Neuhaus gab sich trotz des bitteren Abends kämpferisch: „Wir haben noch ein Spiel und werden da alles raushauen.“