Nach 1:2 zwischen Gladbach und Leverkusen kam es bei einem Sky-Interview zwischen Gladbach Trainer Adi Hütter und Experte Lothar Matthäus zu einem Wortgefecht vor laufender Kamera. Grund für die Auseinandersetzung ist die Degradierung von Gladbachs Nationalspieler Matthias Ginter.

Der Abwehrspieler, der Gladbach spätestens zum 30. Juni 2022, dann ablösefrei, verlassen wird, zählt plötzlich nicht mehr zur Stammelf.

Nach wiederholter Kritik von Matthäus entgegnete Hütter: „Mir ist klar, dass jetzt dieses Fass aufgemacht wird. Nochmal: Bei uns gewinnt kein Einzelner ein Spiel und es verliert auch kein Einzelner ein Spiel.“ Daraufhin kam Lothar Matthäus so richtig in Fahrt.

Matthäus Plädoyer auf Ginter

„Ginter hat sich nichts zu schulden kommen lassen und beim Sieg gegen Bayern ein Riesenspiel gemacht“, sagte der Sky-Experte über den Verteidiger.

Matthäus redete sich in Rage und äußerte folgendes: „Gladbach steckt im Abstiegskampf. Da muss ich die besten Spieler spielen lassen. Außer man hat klar die Ansage: Die Spieler verlassen uns am Ende der Saison, also bauen wir schon für die Zukunft auf. Aber die Gegenwart ist mir wichtiger, auch als Fan von Borussia Mönchengladbach. Dass die Borussia mal dahinten rauskommt und nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Deshalb verstehe nicht nur ich nicht, dass Ginter nicht von Beginn an gespielt hat, sondern auch viele Fans nicht, die zwar nicht im Stadion, aber vor den Fernsehern Borussia die Daumen gedrückt haben.“

„Er ist einer des besten Innenverteidiger in Deutschland und nicht umsonst bei Hansi Flick dabei. Deswegen müssen wir uns schon die Frage stellen: Was ist das Ziel mit Ginter in den kommenden Wochen und Monaten? Will man ihn auf der Bank verhungern lassen oder kann Gladbach ihn noch gebrauchen? Ich hoffe: Ja“, legte Matthäus nach.

Hütter kontert gelassen

„Ich nehme das gerne auf. Wir haben auch in vier Spielen 17 Tore bekommen, wo er gespielt hat. Das darf man nicht vergessen. Ihr macht euch das meiner Meinung nach viel zu einfach“, sagte der Österreicher.

„Matthias Ginter ist ein guter Spieler. Das habe ich immer gesagt“, fuhr Hütter fort: „Nichtsdestotrotz hat er sich entschieden, den Verein zu verlassen. Ich habe nicht gesagt, dass die Tür zu ist. Wir haben heute Marvin Friedrich spielen lassen.“ Und weiter: „Das ist immer noch meine Entscheidung. Wir müssen mit oder auch ohne Matthias Ginter aus dieser Situation herauskommen.“