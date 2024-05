Gerüchte um BVB-Coach Terzic: Wechselt er in die Premier League?

Nicht nur in Deutschland sorgte der Einzug Borussia Dortmunds in das Finale der Champions League für Aufsehen. Auch in der Premier League zieht BVB-Trainer Edin Terzic Berichten zufolge mächtig Aufmerksamkeit auf sich.

So sollen laut „Bild am Sonntag“ West Ham United, Tottenham Hotspur und Newcastle United am 41-Jährigen interessiert sein. Für West Ham arbeitete Terzic vor seinem Wechsel zum BVB von 2015 bis 2017 bereits als Co-Trainer.

BVB: Edin Terzic will Trainer bleiben

Terzic selbst dementierte die Gerüchte um seine Person allerdings. „Ich bin extrem glücklich, froh und stolz, Trainer von Borussia Dortmund zu sein. Solange Borussia Dortmund möchte, dass ich Trainer von Borussia Dortmund bin, werde ich Trainer von Borussia Dortmund sein“, erklärte er.

Auch der noch amtierende Geschäftsführer Joachim Watzke stellte klar: „Wir gehen die nächsten Jahre den Weg mit Edin. Punkt. Aus.“

Bereits im Winter soll vereinsintern über eine Entlassung des Trainers nachgedacht worden sein, nachdem seine Spielweise immer wieder in der Öffentlichkeit für Kritik gesorgt hatte. Statt einer Beendigung der Zusammenarbeit bekam Terzic damals Nuri Sahin und Sven Bender als Assistenten an die Seite gestellt.

Die jüngsten Erfolge rund um den Finaleinzug in die Champions League gaben den Verantwortlichen und Terzic selbst Recht.

Am 1. Juni treffen die Borussen im Wembley-Stadion auf Real Madrid. Eine erneute Teilnahme an der Königklasse in der kommenden Spielzeit ist dem Verein bereits sicher.