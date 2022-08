Geldsegen für Schalke? Topklub bietet 10 Millionen für Abwehr-Star

Der Saisonstart von Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 verlief alles andere als glücklich. Aus den ersten vier Spielen konnten die Königsblauen nur zwei Punkte einfahren, stecken weiter im Tabellenkeller fest. Am Samstag setzte es im Heimspiel gegen Union Berlin sogar eine herbe 1:6-Pleite. Und nun droht auch noch der Abgang eines Abwehr-Juwels.

Wie Sport1 berichtet, steht Innenverteidiger Malick Thiaw vor einem Wechsel zum italienischen Meister und Champions-League-Teilnehmer AC Mailand. Demnach sind nur noch letzte Details zwischen Verein und Spieler zu klären. Bereits am Montag soll Thiaw in der Mode-Metropole den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

FC Schalke 04: Malick Thiaw vor Wechsel nach Mailand

Der U21-Nationalspieler galt in Gelsenkirchen schon länger als Verkaufskandidat. Zwar ist Thiaw sportlich ein wichtiger Bestandteil der Schalker Hintermannschaft, doch er könnte dem klammen Klub auch wertvolle Millionen in die Kassen spülen. Als Ablöse stehen 10 Millionen Euro plus mögliche Boni im Raum. Die Schalker würden mit dem Deutsch-Finnen das nächste Eigengewächs an einen europäischen Topklub verlieren.

Der amtierende italienische Meister ist schon länger an Thiaw interessiert. Bereits im März 2020 tauchten erste Gerüchte auf, wonach die Mailänder ein Auge auf den talentierten Defensivspezialisten geworfen hätten. Seitdem hat man bei Milan Thiaws Entwicklung genau verfolgt und die sich jetzt bietende Möglichkeit genutzt, um ihn zu verpflichten.

Das könnte Sie auch interessieren: „Arschlochfrage“: Bayern-Coach Nagelsmann schimpft über Schiri

Mit Thiaw bekommen die Mailänder eine weitere Alternative, um die beste Abwehr der vergangenen Serie-A-Saison verstärken. Nachdem Wunschtransfer Trevor Chalobah den Italienern abgesagt hatte, rückte Thiaw auf der Kandidatenliste ganz nach oben. Womöglich ist das Debakel gegen Union Berlin sein letzter Auftritt im Trikot der Königsblauen gewesen.