Gelandet! Hier macht Messi die Fans in Paris glücklich

Kaum war Lionel Messi auf dem Flughafen Le Bourget gelandet, da winkte der Superstar den wartenden Fans aus einem Fenster zu. „Ici c’est Paris“, hier ist Paris, stand auf dem T-Shirt des Hoffnungsträgers, der nach 21 Jahren im Dress des FC Barcelona eine neue Herausforderung angeht. Der sechsmalige Weltfußballer hat sich mit Paris St. Germain auf einen Wechsel verständigt.

Am Prinzenpark-Stadion wurde der rote Teppich bereits ausgerollt, als Messi noch im Anflug war. Um kurz vor 16 Uhr landete der Hoffnungsträger in seiner neuen sportlichen Heimat, seine Ehefrau Antonella hatte schon aus dem Learjet Richtung französische Hauptstadt ein Foto mit ihrem Gatten gepostet und dazu mit vier Herzen geschrieben: „Auf zu einem neuen Abenteuer für uns Fünf.“ – womit das Ehepaar und die drei gemeinsamen Söhne gemeint waren.

Superstar Messi landet in Paris und unterschreibt beim Neymar-Klub Paris St. Germain

Auf Schritt und Tritt verfolgt von zahlreichen TV-Kameras, Fotografen und Journalisten waren Messi und Co. am Dienstagnachmittag vom Flughafen El Prat in Barcelona abgehoben. Sein Vater Jorge hatte kurz vor dem Abflug den Transfer zu PSG bestätigt. „Wieder zusammen“, frohlockte sein alter, neuer Teamkollege Neymar bei Instagram.

Das könnte Sie auch interessieren: Und in Deutschland? Bundestrainer Flick stellt sich vor – das will er anders machen als Löw

Seit Tagen hatte Messi ganz Paris verrückt gemacht, am Prinzenparkstadion, wo am Mittwoch die offizielle Präsentation erfolgen soll, ist schon alles hergerichtet für den neuen Ausnahmekönner im Starensemble des Hauptstadtklubs. Das argentinische Offensivgenie, zwei Jahrzehnte lang Ikone des FC Barcelona, soll einen Zweijahresjahresvertrag mit einer weiteren Saison als Option erhalten. Angeblich ist der Kontrakt mit 40 Millionen Euro per annum dotiert.