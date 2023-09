Wahnsinn: Bundesliga-Profi erzielt Tor aus über 55 Metern!

Spektakulär ging es zum bei den Samstagspielen in der Bundesliga. In Köln bekamen die Zuschauer mehrere traumhafte Treffer zu sehen, in Mainz avancierte ein Franzose zum Alleinunterhalter.

Der 100. Geburtstag des Müngersdorfer Stadions war eher eine Trauerfeier denn eine Party, jedenfalls für den Effzeh. Die Gäste aus Hoffenheim hatten beim 1:3 (0:2) allerhand originelle Geschenke dabei, allerdings solche, die die Kölner arg schmerzten.

Beginnend mit der Führung durch Kramaric nach nur 49 gespielten Sekunden, ehe es nach 28 Minuten mega spektakulär wurde: Kölns Keeper Schwäbe klärte einen langen Ball außerhalb des Strafraums, allerdings genau in die Füße von Grillitsch. Und der Österreicher überlegte nicht lange, nahm die Murmel in der eigenen Hälfte an und zauberte sie maßgenau am verzweifelt zu klären versuchenden Chabot vorbei zum 0:2 in die Maschen. 55,6 Meter wurden für das Zaubertor gemessen!

Und wo sie doch grad Spaß an tollen Treffern gefunden hatten, legte Beier mit einem satten Knaller in den Knick noch nach (52.). Selke verkürzte zwar recht fix (61.), aber mehr als Kosmetik wurde es nicht.

Dreierpack für Stuttgarts Guirassy in Mainz

RB Leipzig reichte gegen den FC Augsburg eine konsequente halbe Stunde zu Beginn, um einen sicheren 3:0-Erfolg einzufahren. Xavi (6.), Openda (11.) und Raum (27.) nutzten die ersten drei Torschüsse der Hausherren zu drei Treffern, die Gäste hingegen kamen trotz der am Ende deutlich höheren Anzahl an Abschlüssen zu keinem einzigen Erfolg.

5:0, 1:5, 5:0 – so ganz konnte der VfB Stuttgart beim 3:1 in Mainz nicht an die vorherigen Spektakel der ersten drei Spieltage anknüpfen, sich aber erneut auf Torjäger Guirassy verlassen. Der Franzose nutzte drei kapitale Böcke in der Abwehr des FSV zum 1:0 (56.), 2:1 (84.) und zum Endstand (90.+7), zwischendurch hatte Barreiro ausgeglichen (70.).

Das könnte Sie auch interessieren: Bitteres PSG-Debüt für Ex-Frankfurter

Vorm legendären Champions-League-Debüt am Mittwoch bei Real Madrid musste der 1. FC Union Berlin einen Rückschlag hinnehmen. Trotz des nächsten Treffers von Neuzugang Robin Gosens (28.) verloren die Eisernen beim VfL Wolfsburg mit 1:2. Knipser Wind (12.) und Maehle (30.) besorgten die Tore für die Wölfe.

Borussia Dortmund hat derweil Selbstvertrauen für den Kracher-Auftakt in der Königsklasse getankt. Der Vizemeister gewann dank starker Schlussminuten und zweier Routiniers mit 4:2 (1:2) beim SC Freiburg.

Abwehr-Oldie Mats Hummels (11., 88.), Donyell Malen (60.) und der eingewechselte Ex-Kapitän Marco Reus (90.+3) trafen für die Dortmunder, die nun acht Punkte auf dem Konto haben.