Er traf gegen Deutschland: BVB wohl heiß auf türkischen Nationalspieler

Bekommt Borussia Dortmund im Winter Verstärkung aus der Türkei? Laut „Bild“ äußert der BVB Interesse am türkischen Nationalspieler Ferdi Kadioglu und könnte mit ihm das Außenverteidiger-Problem lösen.

Kadioglu ist gebürtiger Holländer mit türkischen Wurzeln und spielt seit 2018 in der türkischen Liga bei Fenerbahçe Istanbul. Diese Saison kommt er bislang auf zwölf Einsätze und zwei Tore.

Kadioglu spielte in der Jugend für die Niederlande

Ausgebildet wurde der 24-Jährige in den Niederlanden und trat auch bis zur U21 für die holländische Nationalmannschaft an, ehe er sich 2022 für die Türkei entschied. Dort traf er im jüngsten Länderspiel zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen die deutsche Elf, die Türken gewannen am Ende mit 3:2 in Berlin.

Laut „Bild“ sollen die Dortmunder nun an einem Wintertransfer interessiert sein. Auf der Außenverteidiger-Position können Neuzugang Ramy Bensebaini (vorher Gladbach) und Marius Wolf aktuell nicht die Erwartungen erfüllen – einzig Julian Ryerson begeistert die Verantwortlichen. Kadioglu könne demnach durch seine fußballerische Qualität und seinen hervorragenden rechten Fuß auf der anderen Seite eine gute Ergänzung sein.

Das Problem: Kadioglus Vertrag in Istanbul läuft noch bis 2026 – und bei einem möglichen Wechsel fordert der Klub eine Ablöse von bis zu 30 Millionen Euro. Um sich diesen teuren Transfer leisten zu können, könne laut „Bild“-Spekulationen der einsatzlose Thomas Meiner vorzeitig den Verein verlassen. Er soll den BVB bis zu neun Million Euro pro Saison kosten.