Gegen Augsburg: Leverkusen-Torwart mit Mega-Patzer – Tapsoba rettet Bayer

„Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß.“ Der berühmte Spruch von Weltmeister Andreas Brehme ist bis heute aktuell. Das musste auch Niklas Lomb, Torhüter von Bayer Leverkusen, am eigenen Leib erfahren.

Was war passiert? Gerade einmal fünf Minuten waren im Duell seiner Leverkusener beim FC Augsburg gespielt, als der Keeper sich einen haarsträubenden Fehler leistete.

Leverkusen-Torwart Lomb gegen Augsburg mit Mega-Patzer – Tor!

Ohne Druck vom Gegner wollte Lomb den Ball aus dem Sechzehner schießen, verstolperte dabei aber die Pille und machte so unfreiwillig den Weg für Ausgburg-Stürmer Florian Niederlechner frei. Dieser ließ sich nicht zwei Mal Bitten und staubte aus kurzer Distanz zur FCA-Führung ab.

Tapsoba rettet Leverkusen in der Nachspielzeit

Lange Zeit sah es dann so aus, als würden die Leverkusener sich von dem Patzer nicht erholen können – bis in die Schlussphase. Denn: In allerletzter Sekunde wurde der Lomb-Patzer doch noch egalisiert.

Tapsoba schob das Leder in der vierten Minute der Nachspielzeit ins Netz ein und rettete damit der Werkself immerhin einen Punkt im Kampf um die internationalen Plätze.