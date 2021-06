Gegen Arsenal : Klopp jagt seinen nächsten Titel

Einen Monat nach dem Gewinn des englischen Meistertitels wollen der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp die nächste Trophäe einheimsen. Im Community Shield, dem Duell zwischen Meister und FA-Cup-Sieger, treffen am Sonnabend um 17.30 Uhr die „Reds“ auf den FC Arsenal.

Liverpool und Klopp, die sich erst zwei Wochen in der Vorbereitung befinden, wollen sich im ersten Pflichtspiel der neuen Saison formverbessert zeigen im Vergleich zur enttäuschenden Testpartie gegen Red Bull Salzburg, die am Dienstag 2:2 endete. „Ob ich so nach zwei Wochen Vorbereitung ein Pflichtspiel spielen möchte? Nein“, sagte Klopp mit Blick auf das Duell gegen die Nord-Londoner. „Aber Arsenal geht es genauso. Wir werden alles geben, um das Spiel zu gewinnen.“