„Gefahr eines Herzinfarkts“: Fußball-Zwerg schreibt Geschichte und steigt auf

Die Nationalmannschaft des Kleinstaats San Marino wird diesen Abend sicher nie vergessen: Nach dem überraschenden ersten Sieg nach mehr als 20 Jahren im September feierte die Mannschaft von Trainer Roberto Cevoli den nächsten Erfolg. Das 3:1 in Liechtenstein bedeutete nicht nur den ersten Auswärtserfolg in der Geschichte des kleinen Landes. Durch den zweiten Pflichtspielsieg überhaupt steigt San Marino in die Liga C der Nations League auf.

„Abgesehen von der ernsthaften Gefahr eines Herzinfarkts kann ich nur sagen, dass diese Jungs heute Abend Geschichte geschrieben haben”, wurde der sichtlich gerührte Verbandspräsident Marco Tura von der Nachrichtenagentur Ansa zitiert.

Trainer: „Jungs waren brillant”

San Marino hatte das Spiel nach dem Rückstand zu seinen Gunsten durch die Treffer von Lorenzo Lazzari (46. Minute), Nicola Nanni (66./Elfmeter) und Alessandro Golinucci (76.) gedreht.

In den sozialen Medien waren einige wenige Fans von San Marino im Rheinpark in Vaduz zu sehen, als sie ihr Team nach Abpfiff bejubelten. „Die erste Halbzeit mit 0:1 hinten zu beenden, war eine Beleidigung für den Fußball, aber die Jungs waren brillant und haben sich verdient, was sie erreicht haben”, sagte San Marinos Trainer Cevoli.

Der von Italien umrundete Staat, der auf dem 210. und damit letzten Rang der FIFA-Weltrangliste vor dem aktuell nicht gelisteten Land Eritrea steht, hatte Anfang September schon mit 1:0 die erste Gruppenpartie gegen Liechtenstein gewonnen. Gegen denselben Gegner war San Marino am 28. April 2004 der bis dahin letzte und einzige Sieg in einem Länderspiel geglückt (1:0). (dpa)