Gefängnis-Strafe droht: Spanien-Profi betrügt mit dreister Masche

Wegen angeblichen Wettbetrugs ist der spanische U21-Nationalspieler Kike Salas am Dienstag festgenommen worden. Laut Medienberichten wurde der 22-Jährige vom FC Sevilla nach der polizeilichen Maßnahme bereits dem Haftrichter in seinem Wohnort Morón de la Frontera vorgeführt, später durfte Salas unter Auflagen wieder gehen.

Salas soll sich absichtlich Gelbe Karten abgeholt haben, auf die Freunde zuvor Geld gesetzt hatten. In der Schlussphase der vergangenen Saison wurde der Innenverteidiger allein in den letzten zehn Spielen siebenmal verwarnt. Für Sevilla ging es zu diesem Zeitpunkt in La Liga um nichts mehr, weder mit Blick nach oben noch nach unten.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Drohungen gegen Frau von Kai Havertz: Arsenal-Trainer mit deutlicher Reaktion

Im Dezember hatte der Stammspieler seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Der FC Sevilla hat sich zum Vorfall noch nicht geäußert. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP will La Liga beantragen, am Gerichtsverfahren als Kläger teilzunehmen. (sid/mb)