Gänsehaut! So emotional gedenkt der FC Bayern Franz Beckenbauer

Selten hat man sich beim FC Bayern so wenig für ein Fußballspiel der eigenen Mannschaft interessiert wie an diesem Abend. Es war herzergreifend, es war emotional – und es war alles für den „Kaiser“. Fans, Spieler, Verantwortliche und Wegbegleiter nutzten die Bundesliga-Partie des Rekordmeisters, um Abschied von Franz Beckenbauer zu nehmen.

Bereits am Nachmittag war Beckenbauer im engsten Familienkreis auf dem Münchner Friedhof Perlacher Forst beigesetzt worden, ein Blumenmeer und weißer Neuschnee zieren seither das Grab der Fußball-Ikone. Und auch „sein“ FC Bayern setzte ihm am Abend gleich mehrere Denkmäler: Alle Münchner Profis wärmten sich mit der ikonischen Nummer 5 auf, während der Partie trugen sie Trauerflor und ein Sondertrikot mit der Aufschrift „Danke Franz“. Dieser Schriftzug prangt seit Tagen an der rot beleuchteten Allianz Arena.

Franz Beckenbauer von den Bayern-Fans geehrt

Fast eine halbe Stunde lang widmete der Rekordmeister vor dem Anpfiff Beckenbauer – mit zahlreichen Fotos, einem langen Einspielfilm und vielen Lieblingssongs des „Kaisers“. Beim Einlauf der Teams erklang sein Hit „Gute Freunde kann niemand trennen“ – und 75.000 Fans im Stadion sangen lauthals mit. Ein Gänsehautmoment.

Während der Gedenkminute erhoben sich die Anhänger und applaudierten minutenlang, einige von ihnen weinten. Auch Karl-Heinz Rummenigge zeigte sich sichtlich bewegt: „Franz war einfach großartig. Ein einzigartiger Mensch, nicht nur auf dem Platz.“

Eine offizielle Gedenkfeier in der Arena ist für kommenden Freitag (15 Uhr) geplant. In der kommenden Woche sollen außerdem die getragenen Sondertrikots der Partie zugunsten der Franz-Beckenbauer-Stiftung versteigert werden.