Kickender Social-Media-Star: Verlässt Alisha Lehmann England und ihren Freund?

Sie ist ein Social-Media-Star mit vielen Millionen Instagram-Followern – und eine Top-Fußballerin noch dazu. Doch die weltweit bekannte Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann (25) hat bei ihrem Verein in England, Aston Villa, keinen Stammplatz sicher – und ist nun in den Fokus mexikanischer Klubs gerückt.

Der mexikanische Transfer-Journalist Fernando Esquivel berichtet, dass Queretaro, Leon und Club America ernsthaftes Interesse an der Stürmerin haben. Es soll sogar schon Transfer-Verhandlungen geben. Club America befände sich in der Favoritenrolle, auch da sie im letzten Jahr die Meisterschaft der Liga MX Femenil gewannen.

Alisha Lehmann nicht gesetzt bei Aston Villa

Es gibt auch weitere Gründe, die für einen Wechsel sprechen: Lehmann, die zuvor lange verletzt gewesen war, verlor ihren Stammplatz und stand in sieben von 18 Partien nicht in der Startelf. Zudem wartet die Stürmerin auch immer noch auf ihren ersten Saisontreffer.

Ihre Karriere begann Alisha Lehmann zu Hause in der Schweiz bei den Young Boys Bern, ehe sie 2018 zu West Ham United auf die Insel wechselte. Nach einer Leihe zum FC Everton ist sie seit 2021 in Birmingham, wo ihr Vertrag bei Aston Villa auch noch bis 2026 läuft.

2017 gab Lehmann ihr Debüt für die Schweizer Nationalmannschaft (bislang 50 Länderspiele). Sie spielte auch bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Lehmanns Freund Douglas Luiz spielt auch bei Aston Villa

Abgesehen vom aktuell Sportlichen läuft es bei Alisha Lehmann rund. Mit 16,7 Millionen Followern ist sie auf Instagram ein richtiger Star. Auf ihrem Account dreht sich sehr viel um Fußball, aber sie zeigt auch eine private Seite von sich – und auch ihren Freund. Der Brasilianer Douglas Luiz ist auch Profi bei Aston Villa. Für sie sei die Beziehung ganz normal, auch wenn beide prominent seien, sagen die beiden.

Douglas Luiz (Vertrag bis 2026, Marktwert laut transfermarkt.de: 70 Mio. Euro) ist seiner großen Liebe für einen Punkt besonders dankbar: „Mein Englisch ist durch Alisha viel besser geworden. In den ersten zwei Jahren konnte ich kein Englisch sprechen, aber dann habe ich sie getroffen und jetzt muss ich es können. Wenn wir einen Streit haben, können wir ihn jetzt sofort lösen. Vorher musste ich mein Telefon benutzen, um alles vom Portugiesischen ins Englische zu übersetzen!“

Brasiliens Nationalspieler bewundere auch, dass Lehmann so viele Sprachen spreche. Jedoch ist Spanisch noch nicht dabei, aber das könnte sich in Zukunft noch ändern, wenn sie vielleicht nach Mexiko wechselt. Räumlich müsste sich das Paar dann aber trennen. Eine Fernbeziehung wäre privat wohl die Lösung.

Alisha Lehmann steht an der Seitenlinie und unterstützt zusammen mit Lukas Podolski (l.) deren Team Streets United. WITTERS

Zuletzt erlangte Lehmann übrigens auch in Deutschland noch stärkere Bekanntheit – in der Baller League. Hier war sie zusammen mit Lukas Podolski Teammanagerin von Streets United. Die Mannschaft wurde in der Liga Zweiter, konnte sich dann im Finale gegen Calcio Berlin durchsetzen und gewann damit die Baller League. Lehmann war immer wieder bei den Spielen in Köln zu Gast.