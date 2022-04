Fußball-Star soll Ehefrau überfahren haben – und ist auf der Flucht

14-mal spielte er für die argentinische Nationalmannschaft. In seiner Heimat ist Eduardo Salvio ein Superstar. Nun aber droht dem 31-Jährigen, der mit Atlético Madrid zweimal die Europa League gewann, der Gang ins Gefängnis.

Die Nachrichten aus Argentinien, sie sind schockierend: Salvio, einer der Topstars von Traditionsklub Boca Juniors, soll seine von ihm getrennte Ehefrau Magali Aravena absichtlich mit dem Auto überfahren. Dies berichten zahlreiche südamerikanische Medien. Demnach befinde sich der Stürmer auf der Flucht vor der argentinischen Polizei.

Magali Aravena hatte sich vor wenigen Tagen von Eduardo Salvio getrennt

Aravena, so heißt es, habe Eduardo Salvio am Donnerstagmorgen um 5 Uhr an seinem Wohnort im Hafenviertel Puerto Madero aufgesucht. Die Beziehung sei vor wenigen Tagen in die Brüche gegangen. Aravena habe ihren Mann verlassen und sei mit den Kindern umgezogen, so die Berichte. Nun habe sie ihren Gatten mit einer anderen Frau im Auto erwischt. Daraufhin eskalierte die Situation offenbar.

Aravena habe sich vor das Fahrzeug gestellt und sei dann absichtlich überfahren worden. Unklar ist, ob Salvio am Steuer gesessen hat oder seine Begleitung das Auto fuhr. Aravena erstattete Anzeige gegen ihren Mann. Sie wurde in einem Krankenhaus behandelt. Wie schwer die Verletzungen sind, die sie erlitten hat, ist noch nicht bekannt.

Eduardo Salvio gewann in seiner Karriere 20 Titel

Salvio, der 2019 von Benfica Lissabon zurück in seine Heimat gewechselt war, gilt schon länger als Skandalprofi. Er gewann in seiner Karriere 20 Titel, sammelte aber noch mehr Bußgelder. Nach Medienberichten aus Argentinien musste er allein wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen schon Bußgelder von rund 400.000 Euro zahlen. Die Strafe, die ihn nun erwartet, könnte deutlich höher ausfallen. (mp)