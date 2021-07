Fußball-Beben: Fliegen die Super-League-Klubs direkt aus der Champions League?

Trotz der beschlossenen Reform der Champions League haben zwölf Top-Klubs eine eigene Super League gegründet. Deutsche Vereine gehören – noch – nicht dazu.

Der europäische Fußball steht vor einer Zerreißprobe ungeahnten Ausmaßes: Zwölf Top-Klubs haben eine jahrelange Drohung wahr gemacht und die Gründung einer neuen Super League beschlossen. Die Vereine aus Spanien, England und Italien wollen nach eigenen Angaben aber Teil ihrer nationalen Ligen bleiben, der Wettbewerb soll unter der Woche ausgespielt werden und stünde in direkter Konkurrenz zur Champions League.

FIFA und UEFA will Spieler der Vereine ausschließen

Die Klubs gehen dennoch auf Konfrontationskurs zur FIFA und UEFA, die Profis der abtrünnigen Vereine gnadenlos verbannen will. „Meiner Meinung nach müssen die Teams und Spieler von all unseren Wettbewerben ausgeschlossen werden. Es wird ihnen auch nicht mehr erlaubt sein, für ihre Nationalmannschaften aufzulaufen“, sagte UEFA-Boss Aleksander Ceferin am Montag. Ob dies schon bei der EM im Sommer gelten werde, könne er noch nicht sagen.

Die Vereine ließen sich davon aber nicht beeindrucken. „Wir werden dem Fußball auf jeder Ebene helfen und ihn an seinen rechtmäßigen Platz in der Welt bringen“, sagte Florentino Perez, Präsident von Real Madrid und erster Vorsitzender der Super League.

Bei den Vereinen handelt es sich um die englischen Klubs FC Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, FC Arsenal und FC Chelsea, die spanischen Topteams Real Madrid, FC Barcelona und Atletico Madrid sowie Juventus Turin, AC Mailand und Inter Mailand aus Italien.

Deutsche Teams sind nicht beteiligt

Deutsche Teams wie Bayern München und Borussia Dortmund oder der französische Primus Paris St. Germain sind zunächst nicht beteiligt. Allerdings würden noch „drei weitere Vereine eingeladen“, teilte die exklusive Gruppe mit. Insgesamt sei Platz für 20 Mannschaften. Laut der Nachrichtenagentur AFP sollen mindestens zwei französische Vereine dazukommen.

„Es geht um Gier, Eigennutz und Narzissmus einiger Personen. Wir sind alle vereint gegen diesen Nonsens eines Projekts“, sagte Ceferin. Den Menschen, die den Fußball lieben, werde „ins Gesicht gespuckt“. Die UEFA werde alles tun, um das Super-League-Projekt zu verhindern. Am Montag beschloss die UEFA trotz der Aufregung die viel diskutierte Reform der Champions League ab der Saison 2024/25.

Selbst der britische Premierminister Boris Johnson hält derartige Pläne für „sehr schädlich“. Und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begrüßt die Position der französischen Klubs, „sich zu weigern, an diesem Projekt teilzunehmen, das das Prinzip der Solidarität bedroht“.

Teams wollen in ihren nationalen Ligen weiterspielen

Auch die englische Premier League wehrt sich gegen eine Super League: „Fans eines Vereins in England und in ganz Europa können derzeit davon träumen, dass ihre Mannschaft gegen die Besten spielt. Wir glauben, dass das Konzept einer europäischen Super League diesen Traum zerstören würde.“ Es sei „eine Schande, ich bin absolut angewidert“, betonte der frühere Kapitän von Manchester United Gary Neville.

Weil der neue Wettbewerb unter der Woche ausgespielt werden soll, wollen alle Teams Teil ihrer nationalen Ligen bleiben. Die Super League soll nach Angaben ihrer Mitglieder „so früh wie möglich“ an den Start gehen. Juventus Turin ließ allerdings schon durchblicken, dass der Zeitpunkt derzeit nicht absehbar sei.

Fußball sei „der einzige globale Sport der Welt mit mehr als vier Milliarden Fans. Als große Vereine sind wir dafür verantwortlich, auf ihre Wünsche einzugehen“, verteidigte indes Perez den Schritt. Man wolle, sagte Juventus-Chef Andrea Agnelli „das Spiel, das wir lieben, auf eine nachhaltige Grundlage für eine langfristige Zukunft stellen“.

FIFA fordert Solidarität

Die Gründungsmitglieder sollen eine einmalige Zahlung in Höhe von je 3,5 Milliarden Euro erhalten. Alle Einwände waren den finanziell von der Corona-Pandemie arg gebeutelten und nach Sicherheit strebenden Vereinen aber offenbar erst einmal egal.

Der Weltverband FIFA drückte umgehend seine „Missbilligung“ des Schritts aus und forderte „Solidarität“ ein. „Vor diesem Hintergrund kann die FIFA nur ihre Missbilligung einer geschlossenen europäischen Liga außerhalb der Fußball-Strukturen ausdrücken“, hieß es in einem Statement.

Die Gründungsvereine gaben dagegen an, sich auf „Gespräche mit der UEFA und der FIFA zu freuen“, um „partnerschaftlich“ zusammenzuarbeiten. Ceferin hielt den Rebellen nach der Präsentation der Königsklassen-Reform die Tür für eine Rückkehr offen. „Sie werden nicht für immer vom europäischen Fußball verbannt sein“, sagte Ceferin. Die Vereine und Spieler seien immer noch „willkommen bei einem fantastischen Projekt“. Die UEFA prüft allerdings, ob die Rebellenklubs noch aus dem laufenden Europacup-Wettbewerb ausgeschlossen werden.

Deutliche Kritik wegen der Abspaltungspläne kam schon vor der offiziellen Verkündung aus Deutschland in Person von DFL-Boss Seifert. „Wirtschaftliche Interessen einiger weniger Topklubs in England, Italien und Spanien dürfen nicht die Abschaffung gewachsener Strukturen im gesamten europäischen Fußball zur Folge haben“, sagte Seifert. Es wäre „unverantwortlich, die nationalen Ligen als Basis des europäischen Profifußballs auf diese Weise irreparabel zu beschädigen“. (sid/pia)