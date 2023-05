Für sattes Handgeld und Gehalt: Leverkusen holt Spanien-Star ablösefrei

Bayer Leverkusen verstärkt sich mit Alejandro Grimaldo (27). Der spanische Linksverteidiger wechselt im Sommer ablösefrei vom portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon zum Europa-League-Halbfinalisten und erhält einen Vertrag bis 2027. Das gaben die Rheinländer am Montag bekannt.

„Alejandro Grimaldo ist ein wendiger, sehr spielstarker Außenverteidiger, taktisch sehr versiert. Er ist torgefährlich und verfügt über viel Erfahrung und Klasse“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Bayer Leverkusen holt Alejandro Grimaldo von Benfica

Grimaldo kommt in Portugals Liga sowie in der Champions League in dieser Saison bislang auf 15 Assists und ist damit Benficas bester Vorlagengeber.

Billig ist der Deal nicht: Laut der portugiesischen Zeitung „Record“ liegt das Handgeld bei 12 Millionen Euro, das Jahresgehalt bei 6 Millionen Euro.

Grimaldo, der mit Lissabon kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft steht, sprach von einer „spannenden Herausforderung“. Es reize ihn, „nun auch in der Bundesliga meine Stärken zu zeigen“. (sid/dv)