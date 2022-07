Für Nagelsmanns Wunschspieler: Durchbricht Bayern 200 Mio. Schallmauer?

Für Bayern-Trainer Julian Nagelsmann steht diesen Sommer noch ein wichtiges Transferziel auf dem Plan: Konrad Leimer soll als „Pressing-Maschine“ Teil des Teams werden – und das so schnell wie möglich. Der 25-jährige Österreicher steht noch bis 2023 bei RB Leipzig unter Vertrag und weiß schon jetzt, dass er seinen Vertrag dort nicht verlängern wird.

Als Ablöse für den Mittelfeldspieler fordert Leipzig 30 Millionen Euro, aber: RB ist sauer: „Ich hoffe”, sagte Klubboss Oliver Mintzlaff genervt, „dass die Bayern auch mal andere Ideen finden und nicht immer unsere Spieler holen.”. Leipzig hat eine Deadline bis zum Supercup am Samstag gegen Bayern gesetzt. Sollte bis dahin keine Entscheidung gefallen sein, muss Laimer bis 2023 für in Leipzig bleiben. Auch das zieht Mintzlaff in Betracht. Das 23 Millionen-Euro-Angebot der Bayern hatte der Verein abgelehnt. Eigentlich hatte Nagelsmann nach seinem Wechsel von Leipzig zu den Bayern auch angekündigt, sich nicht weiter bei RB zu bedienen. Neben seinem Trainerteam lockte er aber auch schon Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer nach München. Nun also Laimer?

Bayern könnte eigenen Transferrekord brechen

Durch Spielerverkäufe wie unter anderem den von Robert Lewandowski nach Barcelona nahm der FC Bayern 100,3 Millionen Euro ein. Auf der anderen Seite hat der Rekordmeister für seine bisher fünf Neuzugänge inklusive Bonuszahlungen auch schon über 170 Millionen investiert.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic‘ prominente Shopping-Tour liest sich wie folgt: Matthijs de Ligt von Juventus Turin (für 67 Mio. plus 10 Mio. Euro Boni), Sadio Mané vom FC Liverpool (für 32 Mio. plus 9 Mio. Boni), Mathys Tel von Stade Rennes (für 20 Mio. plus 8,5 Mio. Euro Boni), Ryan Gravenberch von Ajax (für 18,5 Mio. plus 5,5 Mio. Euro Boni) und Noussair Mazraoui ebenfalls aus Amsterdam (ablösefrei).

Das könnte Sie auch interessieren: Walter schlägt Transfer-Alarm – wie reagieren die HSV-Bosse?

Sollte der FC Bayern auf Leipzigs Ablöseforderung eingehen und die verlangten 30 Millionen für Laimer bezahlen, wird in der Bundesliga erstmals die 200 Millionen Euro Marke geknackt.