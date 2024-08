Für „Kindheitstraum“: Deutsche Olympiasiegerin feiert Comeback

Rücktritt vom Rücktritt: Olympiasiegerin Leonie Maier setzt ihre Karriere doch noch fort. Beim Regionalligisten VfB Stuttgart unterschrieb die 31-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, nachdem sie im Mai beim Bundesligisten TSG Hoffenheim schon ihre Laufbahn beendet hatte.

„Eigentlich hatte ich mich im Sommer dazu entschieden, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen“, erklärte die Ex-Nationalspielerin, die immer wieder von Verletzungen ausgebremst worden war: „Nun freue ich mich unglaublich auf die neue Herausforderung hier in Stuttgart und darauf, Teil der jungen Geschichte des Frauenfußballs beim VfB zu sein.“

Als gebürtige Stuttgarterin habe sie „schon als kleines Kind für den VfB gebrannt“, mit dem Engagement bei den Schwaben gehe für die Außenverteidigerin ein „Kindheitstraum“ in Erfüllung. Mit dem Nationalteam hatte Maier 2016 in Rio Gold und drei Jahre zuvor den EM-Titel gewonnen, in ihrer Zeit beim FC Bayern wurde sie zweimal deutsche Meisterin (2015 und 2016). (sid/bv)