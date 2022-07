Klopp im EM-Fieber: „Qualität ist Wahnsinn! Ich liebe den Frauenfußball”

Startrainer Jürgen Klopp hat seine Wahlheimat „enttäuscht“ und sich vor dem Finale der EM zu seiner Herkunft bekannt. „Ich liebe England – aber mein Herz schlägt für Deutschland“, sagte der Teammanager des FC Liverpool am Donnerstag mit Blick auf das Endspiel zwischen der englischen und deutschen Auswahl am Sonntag (18 Uhr/ARD und DAZN) in London.

„Das Wichtigste ist aber das Gesicht, dass der Frauenfußball gezeigt hat. Das Spiel ist explodiert. Taktisch und technisch ist es ein unglaublich hohes Niveau. Die Intensität der Spiele – physisch ist es richtig, richtig gut, und ich liebe es, mir das anzuschauen“, äußerte Klopp, der den Deutschen schon vor dem Halbfinale gegen Frankreich per Videobotschaft viel Glück gewünscht hatte: „Ich muss wirklich sagen, dass ich den Frauenfußball liebe. Die Qualität des Turniers ist Wahnsinn. Kompliment an alle Mannschaften, es war Werbung für den Fußball.“

Die deutsche Mannschaft konnte sich am Mittwoch mit einem 2:1 gegen die Franzosen behaupten. Spielerin des Spiels war Alexandra Popp, die mit einem Doppelpack den Weg ins Finale ebnete. Gastgeber England hingegen bewies bereits am Dienstag, dass sie ihrer Rolle als einer der Favoriten gerecht werden. Die „Three Lions“ konnten Schweden mit einem überzeugenden 4:0 besiegen und sich so für das Finale qualifizieren.