Für die WM im Winter: Katar bekommt jetzt Tipps von Putin

Russland will Katar Tipps für die Durchführung der kommenden Fußball-WM geben. „Alles, was wir an Erfahrung bei der Vorbereitung auf eine Fußball-WM weitergeben können, machen wir, wie Sie wissen, darüber haben wir eben gerade die Möglichkeit gehabt, zu sprechen“, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstag dem Emir Katars, Tamim bin Hamad Al Thani.

Das berichtet die staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti und bezieht sich dabei auf ein Treffen von Putin und Al Thani in Astana.

Fußball-WM: Russland-Präsident Putin will Katar Tipps geben

Russland war Gastgeber der Weltmeisterschaft 2018, während Katar Austragungsort der WM in diesem Winter ist. Er wünsche Katar viel Erfolg bei der WM, sagte Putin. Zugleich lud er al Thani zu einem Besuch nach Moskau ein.

Russland ist wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine für alle internationalen Wettbewerbe im Fußball gesperrt. Als Gruppenzweiter hatte die russische Nationalmannschaft zwar die Play-off-Spiele im Frühjahr erreicht, wurde aber disqualifiziert und verpasst die WM 2022 daher. (dpa/mp)