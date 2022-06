Rekord-Transfer! Bochum bekommt Riesen-Summe aus England für Abwehr-Talent

Der VfL Bochum verliert sein Toptalent Armel Bella Kotchap, darf sich aber über eine Rekordablöse freuen. Der U21-Nationalspieler wechselt zum FC Southampton um Teammanager Ralph Hasenhüttl.

Zu den Wechselmodalitäten machte der VfL keine Angaben, englischen Medienberichten zufolge sollen aber mindestens zehn Millionen Euro nach Bochum fließen.

Rekord-Transfer: Bella Kotchap wechselt vom VfL Bochum zum FC Southampton

„Jeder junge Spieler träumt davon, einmal in der Premier League zu spielen“, sagte der 20 Jahre alte Bella Kotchap: „Dass der Coach so viel Interesse an mir gezeigt hat und auch meine Sprache spricht, hatte einen großen Einfluss.“ Der frühere Bundesliga-Coach Hasenhüttl meinte: „Armel bringt riesiges Potenzial mit.“

Innenverteidiger Bella Kotchap, der als 15-Jähriger nach Bochum kam, bestritt in der vergangenen Saison 22 Bundesliga-Spiele für den Aufsteiger. Bereits mit 17 hatte er in der 2. Bundesliga debütiert. Bislang war Stürmer Theofanis Gekas (2007 zu Bayer Leverkusen) mit 4,7 Millionen Euro Bochums Rekordabgang.