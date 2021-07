30 Millionen! BVB verpflichtet Malen als Sancho-Ersatz

Borussia Dortmund hat Wunschspieler Donyell Malen als Ersatz für Jadon Sancho verpflichtet. Der niederländische Nationalspieler erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2026 und trainierte am Dienstagmorgen bereits erstmals mit der Mannschaft in Bad Ragaz. Der BVB muss rund 30 Millionen Euro an die PSV Eindhoven überweisen, erfolgsabhängige Bonuszahlungen könnten noch hinzukommen.

„Donyell ist ein Spieler mit großem Offensivpotenzial, der Torgefahr ausstrahlt, seine Kreativität einbringt und über hohes Tempo verfügt“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Zuvor waren zwischen Malen und Eindhoven noch letzte Details geklärt worden. „Borussia Dortmund ist ein europäischer Topklub, der in der Bundesliga immer ganz oben mitspielt und auch in der Champions League hohe Ansprüche an sich selbst hat“, sagte Malen.

Borussia Dortmund verpflichtet Donyell Malen für rund 30 Millionen Euro

Der Offensivspieler ist der Ersatz für Sancho, der für 85 Millionen Euro zum englischen Rekordmeister Manchester United gewechselt war. Malen kann im Angriffszentrum und auf dem Flügel spielen.

Das könnte Sie auch interessieren: Kruse kontert Kritik an seinem Heiratsantrag

Vor Beginn der Einheit sprach Malen kurz mit Trainer Marco Rose, dann schloss er sich seinen neuen Teamkollegen auf der Laufrunde an. Um 12.03 Uhr gelang ihm sein erstes Tor. Malen war bereits am Sonntag in der Schweiz eingetroffen. Danach absolvierte er Coronatests und den Medizincheck.