Fünf Tage lang!: Trotz Corona: Neymar feiert Mega-Party mit 500 Gästen

Unfassbar! Während auf der ganzen Welt an die Menschen appelliert wird, unnötige Kontakte möglichst zu vermeiden, hält es Fußball-Superstar Neymar für eine super Idee, in seiner Heimat Brasilien trotz Corona-Pandemie über Silvester eine Mega-Party mit 500 Gästen zu feiern.

Laut der brasilianischen Zeitung „O Globo“ möchte der Profi von Paris St. Germain mit seinen Freunden fünf Tage durchfeiern. Die Regeln? Keine Fotos posten! Soll ja keiner mitbekommen …

Superstar Neymar plant fünf Tage Party in Brasilien

Die Party findet demnach in einer Diskothek statt, die Neymar vor einigen Jahren in der Umgebung seines Anwesens in Magaratiba errichten ließ. Sie beinhaltet eine Tanzfläche, eine Bühne für einen DJ, zahlreiche Bars und ein Zimmer, das für Videospiele zur Verfügung steht.

Auch für müde Gäste hat Neymar einen Plan. Wer vom Feiern erschöpft ist, kann sich in einem extra angemieteten Nachbarhaus erholen, um dann auf der Party wieder Gas geben zu können.

Neymar: Party mit zusätzlicher Schalldämmung

Der Paris-Star zahlt eine tägliche Miete von 5000 Euro. Zudem wurden die Party-Räume mit zusätzlicher Schalldämmung ausgestattet.

Nachdem Paris seinen Trainer Thomas Tuchel freigestellt hat und Neymar sich nach seiner Verletzung eigentlich im Reha-Programm befindet, scheint dem Brasilianer das Feiern besser zu gefallen. Sein Comeback in der Ligue 1 soll am 6. Januar gegen St. Etienne steigen. Fünf Tage nach der Mega-Party. (fab)