Füllkrugs letztes Werder-Spiel? Bundesliga-Auftakt gegen Bayern im Free-TV

Füllkrug hat seine bisher ausbleibende Vertragsverlängerung bei Werder begründet. „Es ist natürlich immer einfach zu sagen, wenn irgendwie im Raum steht, dass ich ein Angebot nicht angenommen habe, dass dann die Wertschätzung nicht stimmt. Aber grundsätzlich gibt es einfach viele Dinge, die man in so einem Prozess beachten muss“, sagte der Nationalspieler im ran-Interview vor dem Saisonauftakt am Freitagabend, der sein letztes Spiel im Bremer Trikot sein könnte.

Füllkrugs Vertrag an der Weser läuft noch bis 2025. Der 30-Jährige fühlt sich im Team und bei Trainer Ole Werner wohl. „Ich glaube, die Rolle, die ich hier bei Werder mittlerweile habe, die ist schon eine besondere“, sagte Füllkrug, der eine Vertragsverlängerung zuletzt als „eine gute Option“ bezeichnete.

Saisonauftakt wird im Free-TV übertragen

Fußball-Fans können sich derweil auf kostenlosen Live-Fußball freuen. Das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison zwischen Bremen und dem amtierenden deutschen Meister kann im Free-TV verfolgt werden. Sat.1 überträgt das Duell an diesem Freitag ab 19.30 Uhr aus dem Bremer Weserstadion. Zu sehen ist der erste Liga-Auftritt des neuen Bayern-Stürmerstars Harry Kane auch beim Streamingdienst DAZN (Anpfiff 20.30 Uhr). Sat.1 zeigt in dieser Spielzeit mehrere Bundesliga-Partien im Free-TV, darunter den Saison- und Rückrundenauftakt.

Beide Teams waren mit Pflichtspielniederlagen gestartet: Der Rekordmeister hatte am vergangenen Samstag den Supercup zu Hause mit 0:3 gegen den DFB-Pokalsieger RB Leipzig verloren. Die Bremer, die ihren letzten Pflichtspielsieg gegen München im September 2008 gefeiert hatten, waren gleich in der ersten Pokalrunde gegen den Drittligisten Viktoria Köln nach einem 2:3 ausgeschieden. (SID/dpa/ps)