Ex-HSV-Trainer Tim Walter von Hull City entlassen

Nach vier Niederlagen und insgesamt neun sieglosen Spielen in Folge ist Schluss: Der englische Fußball-Zweitligist Hull City trennt sich von seinem deutschen Trainer Tim Walter.

Nach weniger als einem halben Jahr hat sich der englische Fußball-Zweitligist Hull City von seinem deutschen Trainer Tim Walter getrennt. Das teilte der Tabellen-22. der Championship mit. Die Trennung vom ehemaligen HSV-Trainer hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet.

Hull City: Verein entlässt Tim Walter und seine Assistenten

Bei der jüngsten 0:2-Heimniederlage gegen Sheffield Wednesday forderten die Anhänger der „Tigers“ während des Spiels die Entlassung des 49-Jährigen. Zuletzt gab es für Walter und Hull City vier Niederlagen und insgesamt neun sieglose Spiele in Folge. In der Vorsaison waren die „Tigers“ in der Championship Siebter geworden und hatten die Aufstiegs-Playoffs knapp verpasst.

Club Statement: Tim Walter #hcafc — Hull City (@HullCity) November 27, 2024

Das könnte Sie auch interessieren: Urs Fischer zum HSV? Warum ein Deal noch kompliziert ist

Hull war für Walter die erste Station im Ausland. Er hatte bei dem englischen Zweitligisten einen Dreijahresvertrag, nun ist nach weniger als fünf Monaten Schluss. Zuvor hatte Walter unter anderem den Hamburger SV und den VfB Stuttgart trainiert. Wie Walter mussten auch seine Assistenten Julian Hübner und Filip Tapalović gehen. (dpa/mp)