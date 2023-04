Freiburg-Coach Streich schlägt Alarm: „Viele Menschen haben psychische Probleme“

Christian Streich bereitet die negative Entwicklung der Gegenwart große Sorgen. Der Freiburger Coach sprach in einem langen Monolog während der Pressekonferenz vor der Partie gegen Meister Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) unter anderem über psychische Probleme.

„Wir leben im Neokapitalismus, und der macht die Menschen kaputt – das ist meine Meinung“, sagte der bekannt gesellschaftskritische Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg am Donnerstag: „Viele Menschen haben psychische Probleme, weil sie vollkommen überfordert sind.“

Streich äußert sich nicht das erste Mal zur Gesellschaft

Der 57-Jährige ist durchaus bekannt für seine deutlichen Worte. So hat er Ende 2020 auch scharfe Kritik an Verschwörungstheoretikern geäußert. Streich prangerte auf der Pressekonferenz außerdem noch die Auswüchse des westlichen Wirtschaftssystems an, bei dem die Großkonzerne die Staaten „erpressen“ würden. (sid/ds)