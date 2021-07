Französische Klubs zeigen Interesse: Verlieren die Bayern eines ihrer Top-Talente?

In der Hinrunde war er noch der große Transfer-Flop der Bayern und musste zeitweise sogar in der U23 aushelfen, doch seit dem Re-Start hat sich Michaël Cuisance gefangen. Fünf Einsätze, zwei davon in der Startelf, stehen zu Buche. Das scheint Interesse in seiner Heimat geweckt zu haben.

Nach Informationen des Portals „fussballtransfers.com“ beschäftigen sich drei Klubs aus der Ligue 1 mit einer Leihe für die kommende Saison: Olympique Marseille, der FC Metz, Girondins Bordeaux. Noch im Mai hatte Cuisance die Debatte um eine Leihe weggewischt.

Cuisance ist will Chance in München nutzen

„Ich habe keine Zeit, mich mit einer möglichen Leihe zu beschäftigen. Ich muss meine Chance nutzen, wenn ich sie bekomme“, ließ er damals verlauten. Zudem ist auch fraglich, ob der Rekordmeister seinen Youngster überhaupt verleihen möchte.

Hasan Salihamidzic gilt als großer Förderer des jungen Franzosen. Auch Trainer Hansi Flick scheint die Qualitäten des Mittelfeldspielers immer mehr zu schätzen. Wiederholt hob er die Trainingsleistung des Neuzugangs aus Gladbach hervor und gab ihm zuletzt Einsatzzeiten, die Cuisance eine Perspektive an der Isar aufzeigen könnten. (mab)