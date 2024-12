Frankfurts Torwart mit Bundesliga-Eigentor für die Geschichtsbücher

Mit einem Eigentor, das lange in Erinnerung bleiben wird, hat Kauã Santos eine unglückliche Rückkehr ins Tor von Eintracht Frankfurt hingelegt. In der 15. Minute im Spiel gegen Mainz 05 spielte Kauã Santos einen Pass auf Ellyes Skhiri, der ihn unter Bedrängnis in hohem Bogen Richtung eigenes Tor zurückschoss.

Der brasilianische Keeper schätzte die Flugbahn falsch ein, lenkte den Ball mit dem Unterarm zunächst an die Latte, von dort sprang er zurück an den Unterarm des 21-Jährigen und von dort ins Tor zur 1:0-Führung für Mainz.

Kauã Santos war nur deshalb in die Startformation gerückt, weil Stammkeeper Kevin Trapp kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen war. Bereits zu Saisonbeginn hatte Kauã Santos die etatmäßige Nummer eins vertreten und hatte dabei zwischen starken Auftritten auch die ein oder andere Unsicherheit gezeigt.

Von seinem Patzer, der zum ersten Gegentor führte, erholte sich der Brasilianer nicht. In der 58. Minute verschuldete der 21-Jährige auch das 0:3. Kauã Santos spielte einen Aufbaupass viel zu kurz und damit direkt in den Lauf des Mainzer Jokers Nikolas Veratschnig. Den anschließenden Schuss von Jae-Sung Lee konnte Kauã Santos noch abwehren, der Ball trudelte allerdings nach vorne. Paul Nebel kam dadurch frei zum Abschluss und ließ dem Unglücksraben im Frankfurter Tor keine Chance. (sid/mp)