Üble Szenen im Stadion: Frankfurt-Fans offenbar mit Rasierklingen attackiert

Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass es hier eigentlich um Fußball geht. Aber der Sport wird immer mehr zum Vorwand wird für das Ausleben von Gewaltfantasien vermutlich ernsthaft kranker Menschen, und mit jeder neuen wüsten Ausschreitung wird es verwunderlicher, dass noch niemand zu Tode gekommen ist. Wie wahnsinnig das alles inzwischen geworden ist, verdeutlichen weitere Schilderungen aus Marseille.

Dort hat Eintracht Frankfurt bekanntlich unter der Woche in der Champions League 1:0 gewonnen, die Schlagzeilen aber gehörten dem Irrsinn drum herum. Fans beider Lager beschossen sich mit allerhand Pyro-Utensilien, einen Eintracht-Fan traf eine Silvesterrakete so böse am Hals, dass er schwer blutete, stürzte und sich dabei einen Halswirbel und zwei Rippen brach.

Und es hätte alles noch viel schlimmer enden können. Denn die „Bild“ zitierte nun einen Augenzeugen, der erzählte, dass die Frankfurter Fans mit Rasierklingen beworfen worden seien! Diese seien auf Zwei-Euro-Stücke aufgeklebt gewesen und dadurch regelrechte Wurfsterne gewesen.

Schon in der Woche zuvor hatte es beim Spiel Nizza gegen Köln schwer gekracht

Die Krawalle von Marseille waren beileibe nicht die ersten in jüngerer Vergangenheit. In der Woche zuvor war es beim Europa-League-Spiel des 1. FC Köln in Nizza zu gruseligen Szenen gekommen, die Partie hatte kurz vor der Absage gestanden.