Foto mit Bulldogge direkt am Baby-Kopf: BVB-Star Reus erneut Vater geworden

Marco Reus ist zum zweiten Mal Vater geworden. Nach der Geburt seiner ersten Tochter vor vier Jahren wächst Reus‘ Familie weiter.

Der BVB-Profi heiratete seine Frau Scarlett Hartmann 2019, kurz darauf kam Tochter Lilli zu Welt, die jetzt große Schwester geworden ist. Die Geburt ihres zweiten Kindes teilten Marco Reus und seine Frau via Instagram mit ihren Followern. Das erste Bild, das sie von ihrem Nachwuchs posten, dürfte aber nicht jedem gefallen. Direkt am Kopf des Babys steht Bulldoggen-Männchen Simba. Fest steht, da haben die jungen Eltern sehr großes Vertrauen in die Vernunft ihres Haustieres.

Das Geschlecht und der Name des Neuzuwachses ist nicht bekannt, doch die Eltern bezeichnen den Nachwuchs als „kleines Wunder“.

Erste Glückwünsche kamen bereits von Mannschaftskollege Jadon Sancho, der erst vor kurzem wieder zurück zum BVB gekommen ist. Er kommentierte mit einem Herz und einem gerührten Smiley.