Foto im Miami-Trikot aufgetaucht: Schiri darf Messi-Spiel nicht pfeifen

Weltmeister Lionel Messi und sein Sturmpartner Luis Suarez haben ihre Klasse aus gemeinsamen Tagen beim FC Barcelona eindrucksvoll aufleben lassen. Die Altstars erzielten beim 5:0 (3:0) von Inter Miami in der nordamerikanischen MLS gegen Orlando City jeweils zwei Treffer. Das Team aus Florida führt mit zwei Siegen und einem Remis die Eastern Conference an. Fan von ihrem Verein ist anscheinend auch ein Schiedsrichter.

Miami gelang ein Frühstart: Suarez brachte Inter mit seinen ersten Treffern für seinen neuen Klub früh in Führung (4./11.), der gebürtige Franke Julian Gressel legte beide Tore auf. In der zweiten Hälfte sorgte dann Messi (57./62) für den Endstand.

Das Team um Messi und Suarez gilt als Titelfavorit in der MLS

„Ich freue mich sehr für ihn, dass er ein Tor erzielen konnte“, sagte Messi über seinen Kumpel Suarez, der den letzten Treffer des Argentiniers auflegte und mit dem er 2015 mit Barca die Champions League gewann: „Wir wissen, was Luis kann, jeder weiß das.“

Messi steht nach drei Saisonspielen bereits bei drei Treffern und einem Assist für das Team von Mitbesitzer David Beckham. Die Mannschaft, in der auch Messis ehemalige Barca-Mitspieler Jordi Alba und Sergio Busquets unter Vertrag stehen, gilt als Favorit auf den Titel in der MLS.

Vor dem Anpfiff der Partie am Samstagabend gab es allerdings schon brisante Nachrichten: Schiedsrichter Guiherme Ceretta wurde kurzfristig von seinem Einsatz abgezogen. Wie „The Athletic“ berichtet, wurden in Sozialen Medien Bilder des Schiedsrichters veröffentlicht, die ihn in einem Trikot von Messi-Klub Inter Miami zeigen. Daraufhin setzte ihn der Verband vom Spiel Inter Miami gegen Orlando City ab.

Wie die Professional Referee Organization (PRO) mitteilte, sei Ceretta wegen einer möglichen Konfliktsituation vom Spiel abgesetzt worden. Die Partie wurde nun von Jamie Herrera geleitet. (lg/sid)