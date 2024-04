Thioune vor Pokal-Halbfinale gegen Bayer: „Von 100 Spielen verlieren wir 99“

Trotz der beeindruckenden Erfolgsserie des Bundesliga-Spitzenreiters Bayer Leverkusen glaubt Zweitligist Fortuna Düsseldorf an die Chance auf den Einzug ins DFB-Pokalfinale.

„Irgendwann müssen sie ja mal verlieren, warum nicht gegen uns?“, sagte Fortuna-Torhüter Florian Kastenmeier dem kicker vor dem Auswärtsspiel im Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Es sei „schon bemerkenswert, was sie diese Saison auf die Platte kriegen. Sie haben einen herausragenden Trainer und machen es richtig stark“, sagte der 26-Jährige. Allerdings habe Leverkusen in einigen Spielen bereits kurz vor der ersten Saisonniederlage gestanden, „gegen Qarabag Agdam in der Europa League war es zweimal sehr knapp, auch am Samstag gegen Hoffenheim”.

Düsseldorf auf Platz 3 vor dem HSV

Die Fortuna, die seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen ist und am Wochenende Relegationsplatz drei vom HSV erobert hat, sei dazu „keine Rumpeltruppe“. Die Mannschaft habe sich im Verlauf der Rückrunde „stabilisiert“. Es werde „wichtig, dass wir kompakt stehen, die Räume eng machen und die tiefen Laufwege von den schnellsten Spielern der Liga aufnehmen“, sagte Kastenmeier: „Dann bin ich mir sicher, dass etwas drin ist.“

Das Team werde „alles reinwerfen, die meisten von uns werden nicht mehr oft in den Genuss kommen, ein Pokal-Halbfinale zu spielen“.

Thioune will „das goldene Ding“ holen

Trainer Daniel Thioune sagte zur Ausgangslage im Spiel gegen die beste Mannschaft Deutschlands. „Wenn Sie mich vor ein paar Jahren nach diesem Pokalspiel gefragt hätten, dann hätte ich gesagt, dass wir von zehn Spielen wahrscheinlich neun verlieren. Aktuell würde ich sagen, dass wir von 100 Spielen 99 verlieren würden.“

Die krasse Außenseiterrolle nehmen die Düsseldorfer gerne an. Thioune sagt aber auch: „Mein Traum ist es, am 25. Mai abends im Olympiastadion mit dem goldenen Ding zu sitzen. Wir wollen alles dafür tun, erfolgreich zu sein.“ (sid/mg)