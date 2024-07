Flick schlägt Guardiola: Erster Sieg als Barca-Trainer

Hansi Flick hat bei seiner von Blitz und Donner begleiteten Premiere als Trainer des FC Barcelona einen Sieg gefeiert. Die Katalanen gewannen in der Nacht zum Mittwoch ihr Testspiel in Orlando gegen den englischen Meister Manchester City mit 4:1 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 (2:2) gestanden, eine Verlängerung gab es nicht. „Ich bin sehr zufrieden”, sagte der frühere Bundestrainer. „Wir haben hart gearbeitet und vor allem als Team verteidigt und angegriffen.”

Der ursprünglich für Mitternacht (Ortszeit) geplante Anpfiff war wegen eines Gewitters um rund 80 Minuten verschoben worden. Dann trafen vor gut 63.000 Zuschauern Pau Víctor (24.) und Pablo Torre (45.+2) für Flicks neues Team sowie Nico O’Reilly (39.) und Jack Grealish (60.) für Manchester, das vom ehemaligen Barça-Star Pep Guardiola trainiert wird.

„Alle Spieler haben für ihre Mannschaftskameraden gekämpft, und das ist der wichtigste Schlüssel zum Erfolg”, sagte Flick, der in der vergangenen Woche offiziell vorgestellt worden war. (dpa/bv)