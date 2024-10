Flick als „Heilsbringer“ gefeiert: Düpiert er nach Bayern auch Real im Clasico?

Hansi Flick war vollkommen entspannt. Ob im Training in der Ciutat Esportiva Joan Gamper oder bei der abschließenden Pressekonferenz: Flick lachte, scherzte, von Nervosität keine Spur. Und wieso auch? Nach einer furiosen Woche fühlt sich der Trainer des FC Barcelona bereit für seinen ersten Clasico.

„Ich denke da gar nicht zu viel dran“, sagte Flick gut gelaunt vor der Partie beim Erzrivalen Real Madrid am Samstag (21 Uhr/DAZN): „Mein Job ist es, die Mannschaft gut vorzubereiten. Ich merke, dass jeder Lust auf das Spiel hat – genau wie ich.“

Diese Lust war in Barcelona schon am Freitag spürbar, „Angriff auf das Bernabeu“, titelte die Barca-nahe „Mundo Deportivo“. Die Euphorie um den „neuen“ FC Barcelona und „Heilsbringer“ Flick ist riesig – erst recht nach dem furiosen 4:1 in der Champions League gegen den FC Bayern, der „großen Fiesta vor dem Clasico“ (Marca).

Erster Clasico für Barcelona-Trainer-Flick

Schließlich hat Flick in Barcelona nicht nur einen schlummernden Giganten geweckt, er hat ihm sogar komplett neues Leben eingehaucht. Zwar sei Real „auch eine Mannschaft, die nominell mit die besten Spieler zur Verfügung hat“, hatte der 59-Jährige bereits nach dem Bayern-Spiel betont: „Trotzdem glaube ich, dass wir mit dieser Mannschaft, mit dieser Einstellung und diesem Teamgeist vieles ausgleichen können.“

Auch sein Barca habe schließlich „eine gewisse Qualität“, meinte Flick. Die war gegen die Bayern nicht zu übersehen gewesen. Allen voran die Offensive um Dreierpacker Raphinha, Robert Lewandowski und Co. stellte ihre Formstärke gegen die laut Flick „herausragende Mannschaft“ aus München eindrucksvoll unter Beweis.

„Ich weiß, dass sie Weltklasse-Spieler haben“

Barca kommt dementsprechend mit ordentlich Rückenwind nach Madrid. Aber auch Real, das bislang eher durch die Saison gestolpert war, konnte bei der berauschenden Aufholjagd gegen Borussia Dortmund (5:2) reichlich Selbstvertrauen tanken. Große Sorgen vor der Offensivreihe um Kylian Mbappé und den gegen Dortmund überragenden Vinicius Junior hat Flick trotzdem nicht.

„Ich weiß, dass sie Weltklasse-Spieler haben“, sagte der Coach, dessen Team die Tabelle nach neun Siegen in zehn Saisonspielen mit drei Punkten vor Real anführt. Er habe jedoch „volles Vertrauen in meine Mannschaft. Wir sind gegen Bayern nach dem 1:1 gut zurückgekommen“, betonte Flick, „das war für mich ein gutes Zeichen.“

Ein erneuter Sieg würde Flicks aktuellen Heldenstatus in Barcelona wohl ins Unermessliche anwachsen lassen. Es sei eine „große Veränderung“ zu spüren, gab auch der frühere Bundestrainer selbst zu: „Man spürt im Stadion, dass die Verbindung zwischen den Fans und den Spielern riesig ist. Deswegen spielen wir Fußball. Wir wollen es genießen.“ Am liebsten mit einem Sieg im Bernabeu. (sid)