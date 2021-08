Finalturnier in Lissabon: So läuft der Neustart der Champions League

Auf nach Lissabon! RB Leipzig ist schon sicher beim Champions-League-Finalturnier dabei, Bayern München hat die Tickets schon vor Augen. Die Königsklasse legt wieder los.

149 Tage hat die Corona-Pause gedauert, jetzt geht es endlich weiter. Zunächst werden die vier noch ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele ausgetragen, ab dem 12. August kämpfen die acht besten Mannschaften dann in Lissabon um den begehrten Henkelpott.

Bayern fast weiter – Real droht das frühe Aus

Bayern München muss sich dafür am Sonnabend (21 Uhr/Sky) erst qualifizieren, nach dem 3:0-Hinspielerfolg beim FC Chelsea ist das aber wohl nur Formsache. Schwerer wird’s für Real Madrid, das am Freitag (21 Uhr/Sky) bei Manchester City eine 1:2-Heimpleite aufholen muss. Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych leitet das Top-Duell. Juventus Turin will parallel zu Hause gegen Olympique Lyon (21 Uhr/DAZN) ein 0:1 wettmachen.

Leipzig gegen Madrid in Lissabon

Am Sonnabend (21 Uhr/DAZN) ermitteln der FC Barcelona und der SSC Neapel nach dem Hinspiel-1:1 den möglichen Viertelfinal-Gegner der Bayern am 14. August. RB Leipzig ist bereits für das Endturnier in Portugals Hauptstadt qualifiziert und trifft dort am 13. August auf Atlético Madrid, das im Achtelfinale den Titelverteidiger FC Liverpool ausgeschaltet hat.

Die Sommer-Zugänge der Vereine kommen übrigens nicht zum Einsatz – spielberechtigt ist nur, wer spätestens bis zum 3. Februar zu seinem aktuellen Verein gewechselt ist.