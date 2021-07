Finale früher als angenommen: So sehen die Pläne für die Champions League aus

Die Pläne der UEFA zur Fortsetzung der Champions League und der Europa League konkretisieren sich. Während Deutschland bei der Ausrichtung eines Finalturniers in der Königsklasse das Nachsehen hat, wird wohl die Europa League an vier Standorten in Nordrhein-Westfalen ausgetragen.

Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Frankfurt, das sich für die Ausrichtung des Finalturniers in der Champions League beworben hatte, leer ausgehen. Den Zuschlag erhält wohl Lissabon.

Champions League: Finale am 22. oder 23. August

Demnach würden die ausstehenden Rückspiele des Achtelfinales am 8. oder 9. August stattfinden. Dies würde unter anderem die Partie des FC Bayern gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0) betreffen. RB Leipzig, das sich bereits das Ticket für das Viertelfinale sichern konnte, wird später einsteigen.

Das Finale ist für den 22. oder 23. August im Estadio da Luz angesetzt. Bisher war davon ausgegangen worden, dass das Endspiel erst am 29. August stattfinden kann. Die UEFA wollte die Berichte noch nicht bestätigen und verwies auf die Sitzung des Exekutivkomitees am 17. und 18. Juni, dort sollte die Entscheidung dann final abgesegnet werden.

Europa-League-Finalturnier in NRW

In der Champions League geht Deutschland als Ausrichter also leer aus, aber dafür kommt die Europa League offenbar nach NRW. In Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg sollen die verbleibenden Runden des Wettbewerbs ausgetragen werden.

„Der DFB erkundet momentan die Möglichkeiten und hat Kontakt mit verschiedenen Standorten in NRW und ganz Deutschland aufgenommen – auch mit Düsseldorf. Wir können uns das vorstellen, aber es ist noch nichts spruchreif“, bestätigte die städtische Stadion-Betreibergesellschaft „D.Live“ der Düsseldorfer „Rheinischen Post“.

Einzig Bayer Leverkusen mit guter Ausgangsposition

Wie auch in der Champions League sollen ab dem Viertelfinale alle Spiele im K.o.-System (ohne Rückspiel) ausgetragen werden. Zunächst stehen aber auch hier die Rückspiele des Achtelfinals an. Frankfurt (0:3 gegen Basel) und der VfL Wolfsburg (1:2 gegen Donezk) müssen einem Rückstand hinterherlaufen.

Einzig Bayer Leverkusen geht mit einer komfortablen 3:1-Führung gegen die Glasgow Rangers ins Rückspiel. Eigentlich hätte das Finale der Europa League in Danzig stattfinden sollen, auch die Champions League wird nicht am ursprünglich auserkorenen Ort zu Ende geführt. Geplant war ein Finale in Istanbul, doch die Corona-Krise durchkreuzte diese Pläne.

Wie Sky Sports Italia berichtet, soll auch die Champions League der Frauen zu einem sportlichen Abschluss kommen. Dort steht ein Finalturnier in Spanien im Raum. (mab/sid)