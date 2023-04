FIFA-Weltrangliste hat neuen Spitzenreiter: Deutschland nicht in den Top Ten

Weltmeister Argentinien hat die Führung in der Weltrangliste der FIFA übernommen. Das Team um PSG-Star Lionel Messi zieht damit am WM-Zweiten Frankreich und dem abgelösten Ranglistenersten Brasilien vorbei, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Ranking hervorgeht.

Letztmals an der Spitze der Rangliste befanden sich die Argentinier im Jahr 2017. Nach dem WM-Triumph von Katar hatten Messi und Co. im Dezember noch auf Rang drei gelegen. Damals gewannen die Südamerikaner im Finale gegen Frankreich und krönten Messi erstmals zum Weltmeister.

Argentinien hatte zuletzt bei den Freundschaftsspielen gegen Panama (2:0) und Curaçao (7:0) keine Mühen. Die neue Top-Fünf der Weltrangliste besteht jetzt außerdem aus Frankreich, Brasilien, Belgien und England.

DFB-Team nur auf Platz 14

Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bleibt nach den jüngsten Spielen gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) weiter auf Rang 14. Bis zur Heim-EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) hat das DFB-Team keine Pflichtspiele mehr zu bestreiten. Die vergangenen beiden Turniere misslangen: Bei der EM 2021 schied das Team noch unter Joachim Löw im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten England aus. Bei der WM 2022 war in einer Gruppe mit Spanien, Japan und Costa Rica bereits in der Vorrunde Schluss. (dpa/ds)