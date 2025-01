„Fehlende Kommunikation? Sorry“: Bayern-Boss Eberl reagiert auf Kritik an ihm

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat auf angebliche Kritik an seiner Arbeit gelassen reagiert. „Ich habe ehrlicherweise geschmunzelt. Aber fehlende Kommunikation? Sorry. Ob sie immer richtig ist, darüber können wir reden, aber fehlende Kommunikation definitiv nicht“, sagte Eberl am Freitag. Er versuche sich von den Dingen, „die spekuliert und geschrieben werden, relativ frei zu machen“.

Der kicker hatte berichtet, dass der 51-Jährige beim deutschen Rekordmeister „unter genauer Beobachtung“ stehe und der Druck wachse. Es gehe intern dabei “um Verträge, um Finanzen, um angebliche Einigungen und mangelnde Kommunikation”. Eberl hatte am 1. März 2024 die Nachfolge von Hasan Salihamidzic angetreten.

Eberl moniert: „Ganze Vergangenheit wird dir um den Hals gehängt“

„Wir haben sportliche und finanzielle Planungen. Ich bin jetzt acht, neun Monate hier und habe das Gefühl, die ganze Vergangenheit wird dir um den Hals gehängt, was vielleicht Gehaltskosten betrifft oder dergleichen“, sagte Eberl dazu.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Hamburgs geheimer XXL-Bunker : Wo 5000 Menschen Schutz finden sollten

: Wo 5000 Menschen Schutz finden sollten Tabubruch: CDU-Chef Merz nutzt AfD-Stimmen für seinen Migrations-Antrag. Ein Pro und Kontra zu einem höchst umstrittenen Vorgang

CDU-Chef Merz nutzt AfD-Stimmen für seinen Migrations-Antrag. Ein Pro und Kontra zu einem höchst umstrittenen Vorgang Nedderfeld: Automeile in der Krise

in der Krise Krebs-Praxen läuft das Personal weg

läuft das Personal weg Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: Die Gründe für das St. Pauli-Hoch

20 Seiten Plan7: Bloody brilliant! 50 Jahre „Rocky Horror Show” – und jetzt wieder in Hamburg. Außerdem: Ausgehtipps für jeden Tag

Er versuche jedoch zusammen mit Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany „die Komplexität zwischen Sport, Finanzen und Planung zu managen und die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Und das nicht kurzfristig, sondern auch für morgen und übermorgen.“

FCB-Sportvorstand muss sportlich und wirtschaftlich erfolgreich sein

Beim FC Bayern müsse man, führte Eberl weiter aus, „erfolgreich sein, Spieler entwickeln und finanziell gesund wirtschaften. Der Verein hat sich das alles erarbeitet. Auch Transfererlöse sind auf diesem Niveau ein Faktor.“

Dies könnte Sie auch interessieren: Für 60 Millionen Euro? Bayern-Bankdrücker Tel offenbar vor Wechsel nach England

„Als Sportvorstand bist du eine Art Ventil, um den sportlichen Erfolg und die wirtschaftlichen Faktoren zu vereinen”, sagte Eberl. Man sitze „zwischendrin und muss die beiden Welten managen“, (sid/tm)