Der FC Bayern hat mit einem Sieg im Offensiv-Spektakel gegen RB Leipzig die Tabellenspitze der Bundesliga gefestigt. Die Münchner bejubelten am Samstag in einem mitreißenden Topspiel ein 3:2 (2:1) gegen den letztjährigen Rivalen Nummer 1, der keinen Boden im Kampf um einen Champions-League-Platz gutmachen konnte.

Vor der Maximalkulisse von 10.000 Zuschauern feierten die Bayern nach Treffern von Thomas Müller (12. Minute), Robert Lewandowski (44.) und Josko Gvardiol, der eine Hereingabe von Serge Gnabry ins eigene Tor lenkte (58.). André Silva (27.) und Christopher Nkunku (53.) dokumentierten den Leipziger Erfolgswillen mit ihren Ausgleichstreffern – ein dritter glückte in der spannenden Schlussphase nicht.

Bei ihrer Rückkehr in die Allianz Arena nach zwei Monaten mit Geisterspielen bekamen die Zuschauer Hochgeschwindigkeitsfußball geboten. Sowohl der gastgebende Serienchampion als auch der in diesem Jahr in allen vier Pflichtspielen zuvor siegreiche Vizemeister schalteten immer wieder den Vorwärtsgang ein. Insgesamt agierten die Bayern reifer und bauten den Vorsprung auf die am Sonntag gegen Leverkusen spielenden Dortmunder auf neun Punkte aus.

Bayern Kapitän Manuel Neuer hat beim 3:2 dazu den Siegrekord in der Bundesliga eingestellt. Dem 35 Jahre alten Torwart gelang sein 310. Erfolg in seinem 458. Bundesligaspiel. Er zog damit mit Bayerns Vorstandsvorsitzendem Oliver Kahn gleich, der 310 Mal in 557 Partien erfolgreich gewesen war. Auf Position drei der Liste liegt Thomas Müller (ebenfalls München/296 in 404).