Er ist 12 Millionen wert: Bayern sichern sich Bundesliga-Juwel (19) ablösefrei

Die Zukunft von Hoffenheims Supertalent Tom Bischof liegt offenbar in München. Nach Sky-Informationen wird der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler im Sommer zum FC Bayern wechseln. Bereits in der kommenden Woche soll er demnach einen Medizincheck in München absolvieren.

„Solange bei uns nichts unterschrieben ist, kann ich nichts bestätigen“, sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl. Der Vertrag von Bischof, der seit seinem zehnten Lebensjahr für Hoffenheim spielt, läuft am Saisonende aus.

Bayern holen Tom Bischof aus Hoffenheim

Die Münchner könnten ihn demnach ablösefrei verpflichten. Als Interessenten waren zuletzt auch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt gehandelt worden. Bischof steigerte seinen Marktwert laut transfermarkt.de innerhalb eines Jahres von 3,5 Millionen Euro auf aktuell 12 Millionen Euro.

„Tom Bischof ist ein junger deutscher Spieler, der sich sehr gut entwickelt, sehr gut die letzten Monate gespielt hat“, hatte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund vor dem Abendspiel zwischen den Münchnern und der TSG (5:0) gesagt. (sid/tm)