Chelsea von Tuchel begeistert: Neuer Vertrag soll Trainer lange binden

Der FC Chelsea will den Vertrag mit seinem deutschen Trainer Thomas Tuchel einem Medienbericht zufolge vorzeitig verlängern.

Wie die Boulevardzeitung „The Sun“ erfahren haben will, planen die neuen Klubinhaber, Tuchel bis 2026 an Chelsea binden. Demnach laufen die Gespräche über die Vertragsverlängerung bereits, befinden sich aber noch am Anfang. Der aktuelle Vertrag des Trainers läuft noch bis zum Sommer 2024.

Trainer Thomas Tuchel beim FC Chelsea vor Vertrags-Verlängerung

Der 48 Jahre alte Tuchel ist seit Januar 2021 Chelsea-Coach. Seitdem gewann er mit den Blues die Champions League, den europäischen Supercup und die Klubweltmeisterschaft. Die neuen Chelsea-Bosse sollen laut dem „Sun“-Bericht große Stücke auf Tuchel halten. Dass der Coach dem Verein auch in der schwierigen Phase die Treue hielt, als der Klub mit einer Transfersperre belegt worden und die Zukunft ungewiss war, soll im Chelsea-Umfeld besonders gut angekommen sein.

Der US-Unternehmer Todd Boehly hatte den FC Chelsea im Mai mit einem Konsortium übernommen. Der russische Milliardär Roman Abramowitsch, dem der Club bis dahin gehörte, war zuvor wegen seiner angeblichen Nähe zum russischen Staatschef Wladimir Putin von der britischen Regierung mit Sanktionen belegt worden. Die Sanktionen trafen auch den FC Chelsea, der vorübergehend keine Spieler verpflichten und keine Fanartikel verkaufen durfte, und bewegten Abramowitsch nach rund 20 Jahren schließlich zum Verkauf des Vereins.(dpa/tw)