Das wollte er verhindern: Lewandowski ist zurück im Bayern-Training

Der abwanderungswillige Weltfußballer Robert Lewandowski ist am Mittwochvormittag wie vom Klub vorgesehen auch zum Training bei Rekordmeister Bayern München erschienen. Der polnische Stürmerstar nahm an der Säbener Straße gegen halb elf Uhr seine erste Einheit nach dem Urlaub auf. Am Dienstag hatte er sich bereits dem obligatorischen Leistungstest unterzogen.

Wie der leicht gelangweilt wirkende Lewandowski trainierten die Nationalspieler Manuel Neuer, Thomas Müller und Leroy Sane sowie Lucas Hernandez und Benjamin Pavard mit. Der Kader von Coach Julian Nagelsmann ist damit vorerst komplett.

FC Bayern: Robert Lewandowski zurück im Training

Allerdings dürfte „Lewa“ den Bayern nicht mehr lange erhalten bleiben: Den 33-Jährigen zieht es zum FC Barcelona, der sein Angebot auf 50 Millionen Euro Ablöse erhöhen soll. Der Transfer soll möglichst noch vor der Teampräsentation der Münchner am Samstag in der Allianz Arena über die Bühne gehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wann wechselt Lewandowski? Bayern-Star absolviert Medizincheck – in München

Bereits am Dienstag tauchte der Pole in München auf, als er zum Medizincheck beim deutschen Rekordmeister erwartet wurde. Trotzdem deuten die Zeichen auf Abschied. Die Katalanen würden den 33-Jährigen gerne schnellstmöglich verpflichten, um ihn auf die bevorstehende USA-Reise mitzunehmen.