Julian Nagelsmann ist mit einer Niederlage als neuer Trainer des FC Bayern München gestartet.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor am Samstag sein erstes Vorbereitungsspiel auf die Bundesligasaison mit 2:3 (2:2) gegen den 1. FC Köln. Allerdings standen die deutschen und französischen Nationalspieler sowie Torjäger Robert Lewandowski in der Villinger MS Technologie-Arena wegen ihres Extra-Urlaubs nach der Europameisterschaft noch nicht zur Verfügung.

FC Bayern: Niederlage im ersten Testspiel unter Nagelsmann

Vor rund 6000 Zuschauern erzielten Armindo Sieb (6. Minute) und Joshua Zirkzee (34.) die Münchner Tore. Auf der Gegenseite verdarben Jan Thielmann (20.) und Mark Uth (27./56.) Nagelsmann den Einstand. Nach einer unterhaltsamen ersten Halbzeit verlor die Partie nach zahlreichen Wechseln nach dem Seitenwechsel den Rhythmus.

Die beiden Klubs und die Deutsche Telekom spendeten gemeinsam 100.000 Euro für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Deutschland. Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Kölner Vizepräsident Eckhard Sauren übergaben den Scheck für die Aktion „Lichtblick e.V.“.

Livestream von MagentaTV sorgt für Ärger bei Fans

Zu Beginn der Partie sorgte der Streamingdienst „MagentaTV“ bei einigen Fans für Ärger.

„Leider hat Magenta Sport aktuell technische Probleme beim Livestreaming von #KOEFCB. Sie arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung und bitten um Entschuldigung! Wir halten euch auf dem Laufenden!“, teilte der deutsche Rekordmeister während der Partie in Villingen-Schwenningen am Samstag mit.

„Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten“, hieß es in der ersten Hälfte auf der Internetseite des kostenlosen Livestreams.

Vor dem Ende der Halbzeit teilten die Münchner in den Sozialen Netzwerken mit: „Update – der Livestream läuft wieder“. (dpa/hoe)