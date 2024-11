Ausfalldauer offen: Nächster Bayern-Star verletzt sich bei der Nationalmannschaft

Rekordmeister Bayern München bangt um Mittelfeldspieler Joao Palhinha: Der 29-Jährige zog sich bei der portugiesischen Nationalmannschaft eine Adduktorenverletzung zu und fällt deshalb für die Länderspiele in der Nations League gegen Polen am Freitag und in Kroatien am Montag aus. Palhinha werde „zur weiteren Behandlung nach München zurückkehren“, teilte der FC Bayern mit. Wie lange er fehlen wird, ließ der Klub offen.

Für die Bayern steht nach der Länderspielpause zunächst das Derby gegen den FC Augsburg (22.11.) auf dem Programm. Danach folgen der Kracher in der Champions League gegen Paris St. Germain (26.11.) sowie die Topspiele gegen Borussia Dortmund in der Liga (30.11.) und im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (3.12.).

Pavlovic kehrt in diesem Jahr nicht mehr zurück

Palhinha war im Sommer für 50 Millionen Euro vom FC Fulham zum deutschen Rekordmeister gewechselt, hatte zunächst aber mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Erst durch die Schulterverletzung von Aleksandar Pavlovic rückte Sechser Palhinha in der Mittelfeldzentrale neben Joshua Kimmich in die Startformartion der Münchner.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wann ist der Kimmich endlich weg“: Bayern-Star spricht über seine Zukunft in München

Pavlovic steht nach einer Operation in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. Entsprechend schwer würde ein längerer Ausfall von Palhinha wiegen. (sid)