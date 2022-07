Das wird teuer! Bayern will Juves Abwehr-Star de Ligt

Nach der Verpflichtung von Sadio Mané soll der FC Bayern Interesse am französischen Nachwuchsstürmer Mathys Tel (17) von Stade Rennes haben. Der Angreifer hat erst wenig in der 1. Liga gespielt, konnte dabei aber überzeugen.

Wie „Le Parisien“ und der Sender RMC Sport berichten, sollen die Münchner ein erstes Angebot für den Teenager vorgelegt haben. Die Höhe der Ablösesumme sei nicht bekannt geworden. Von einem angeblichen Interesse des deutschen Rekordmeisters berichtet auch die „Bild“.

Tel wurde Anfang Juni U17-Europameister mit Frankreich. Er hat beim Erstligisten aus Rennes noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

FC Bayern München: Interesse an Juve-Star Matthijs de Ligt

Wie Sky berichtet, arbeitet Sportvorstand Hasan Salihamidzic zudem an der Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Matthijs de Ligt von Juventus Turin.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger soll nach München wechseln wollen, für einen Transfer müssten die Bayern aber wohl tief in die Tasche greifen. De Ligt hat in Turin noch einen Vertrag bis 2024, Juventus soll erst ab einer Ablösesumme von 80 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Auch der FC Chelsea von Trainer Thomas Tuchel soll Interesse an dem Niederländer zeigen. (dpa/mvp)