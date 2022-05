Medien: Lewandowski-Einigung mit Barca – Mané-Gerücht wird heißer

Noch ist nicht offiziell verkündet, dass Robert Lewandowski den FC Bayern verlässt. Dem Vernehmen nach läuft die Suche nach einem Nachfolger aber bereits auf Hochtouren. Der Name Sadio Mané geistert an der Säbener Straße umher, die Gerüchte nehmen nun konkretere Züge an. Sky-Experte Didi Hamann bringt zudem einen aktuellen Bundesliga-Star ins Spiel. Unterdessen kam es in den Gesprächen zwischen Lewandowski und dem FC Barcelona offenbar zu Fortschritten.

Es wäre ein echter Transfer-Hammer: Sadio Mané, Außenstürmer des FC Liverpool, hat wohl konkret das Interesse des FC Bayern geweckt. Dies berichtet die „Bild“. So soll der Wunsch nach Verhandlungen bereits telefonisch hinterlegt worden sein. Der Berater des Senegalesen soll sich zudem auch schon mit Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic getroffen haben.

Mané gewann vor wenigen Monaten mit dem Senegal den Africa Cup of Nations, das afrikanische Pendant zur EM, und steht mit Liverpool im Finale der Champions League.

Didi Hamann: Kalajdzic interessant für die Bayern

Der Sky-Experte und frühere Nationalspieler Didi Hamann hat dem FC Bayern unterdessen zu einer Verpflichtung von Sasa Kalajdzic geraten. Er würde den 24 Jahre alten Stürmer vom VfB Stuttgart holen, „unabhängig davon, wie es mit Lewandowski weitergeht“, sagte Hamann (48) der „Augsburger Allgemeinen“. Man müsse sehen, „ob der nun gleich 30 Tore macht. Aber er hat vergangenes Jahr in einer mittelmäßigen Mannschaft 16 Tore gemacht.“ Laut „Bild“ haben die Bayern auch hier bereits Interesse hinterlegt.

Auch zum möglichen Lewandowski-Abgang äußert sich Hamann: „Wenn ein anderer Verein kommt und ihm einen Drei-Jahres-Vertrag anbietet, was willst du denn machen?“, fragte er. „Wenn Barcelona das machen will, sollen sie es tun. Dann schaut man sich in die Augen, gibt sich die Hand und es geht weiter.“

Robert Lewandowski: Einigung zwischen Berater und Barca

Unterdessen berichtet Sport1, dass es zwischen Pini Zahavi, dem Berater von Robert Lewandowski, und dem FC Barcelona zu einer mündlichen Einigung gekommen sei. Ein Dreijahresvertrag für den Weltfußballer steht dabei im Raum. (pfe/dpa)