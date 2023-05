FC Bayern blitzt mit 50-Millionen-Angebot ab – und holt stattdessen einen 15-Jährigen

Der FC Bayern sucht nach dem Abgang von Robert Lewandowski weiter nach einem neuen Stürmer. Offenbar gibt es in München auch einen konkreten Wunsch-Kandidaten: Dusan Vlahovic (23) von Juventus Turin. Einem italienischen Medienbericht zufolge ist der Rekordmeister mit einer Offerte für den Mittelstürmer aber abgeblitzt.

Wie die Turiner Tageszeitung „Tuttosport“ am Dienstag meldete, hatte der FC Bayern 50 Millionen Euro für den Serben geboten. Juve lehnte demnach schnell ab – zumal der Rekordchampion in der Serie A erst im vorigen Sommer 80 Millionen für den Angreifer an die AC Florenz überwiesen hatte.

Bayern-Kandidat Vlahovic hat bei Juventus noch Vertrag

Der Nationalspieler hat bei den Turinern noch einen Vertrag bis Juni 2026 und gilt trotz einer bescheidenen Saison mit nur 14 Toren in 42 Pflichtspielen als Juwel für die Zukunft. Wie es hieß, erwarte Juventus ein deutlich besseres Angebot für Vlahovic, um überhaupt zu verhandeln.

Weil die Norditaliener wegen der jüngst verhängten Punktstrafen im nächsten Jahr nicht in der Champions League und voraussichtlich auch nicht in einem anderen Europapokal-Wettbewerb spielen werden, könnte ein Verkauf des Profis die finanziellen Verluste jedoch etwas ausgleichen.

Bayern verpflichtet kroatisches Abwehr-Talent

Bei einem Transfer kann der FC Bayern dagegen Erfolg vermelden. Das hoffnungsvolle Nachwuchstalent Ljubo Puljic vom kroatischen Erstligisten NK Osijek scheint zu den Münchnern zu wechseln. Das berichtete der Transferexperte Gianluca Di Marzio. Mit gerade einmal 15 Jahren gehört der Abwehrspieler zu den vielversprechendsten Talenten in der kroatischen Liga.

imago/Aleksandar Djorovic

Der deutsche Rekordmeister soll für den Youngster 2,8 Millionen Euro an den Verein überwiesen haben. Damit habe man neben europäischen Topklubs wie dem FC Barcelona oder Borussia Dortmund ausgerechnet auch Juventus Turin ausgestochen. (dpa/ds)