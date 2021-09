Der FC Bayern München bekommt eine eigene Dokumentation. Auf Amazon Prime Video startet am 2. November die sechsteilige Serie unter dem Titel „FC Bayern – Behind the Legend“. Die Doku startet mit dem Sieg im Champions-League-Finale 2020 in Lissabon und endet mit dem Saisonfinale 2021.

Darin soll es „bisher nie dagewesene Einblicke in die Abläufe und Geschehnisse an der Säbener Straße sowie in das Leben der Fußballstars des Vereins, auf dem Grün und im privaten Umfeld“ geben, wird in der Vereinsmitteilung erklärt.

„FC Bayern – Behind the Legend“: Amazon Doku gibt tiefe Einblicke beim Rekordmeister

„In dieser Dokumentation werden unsere Fans den Klub so nah wie nie zuvor erleben: So funktioniert, so tickt der FC Bayern, mit all seinen Ausprägungen und Facetten“, sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn.

Unter anderem sollen die Fans intime Einblicke in Kabinenansprachen und Vorstandsverhandlungen bekommen, doch auch Teamsitzungen und Gespräche befinden sich unter den 2000 Stunden Videomaterial. Damit könnte die Serie auch Nicht-Bayern-Fans ansprechen, die wissen wollen, was hinter den Kulissen eines Klubs passiert. (sid/seb)