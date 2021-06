Favre in der Kritik: Bundesliga-Coach in Dortmund als Nachfolger im Gespräch

Dortmund –

Nach starkem Rückrundenstart ist beim BVB wieder Ernüchterung eingekehrt. Zwei Niederlagen in Serie setzen den Titelaspiranten vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt unter Druck.

Die Sorge vor einer weiteren Saison ohne Titel wächst. Nur ein Sieg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Heimduell gegen die Eintracht kann die Stimmung im BVB-Lager aufbessern.

Wenn nicht: Wie geht es weiter mit Trainer Lucien Favre (62)? Vor dem Spiel gegen die SGE wird ausgerechnet Eintracht-Trainer Adi Hütter (50) als Favre-Nachfolger gehandelt.

Adi Hütter steht bei Borussia Dortmund auf der Liste

Die Adler reisen nach ihrem besten Rückrundenstart der Vereinsgeschichte mit viel Selbstvertrauen an. Die Hessen holten aus den vergangenen vier Partien satte zehn Punkte und pirschen sich so langsam wieder an die oberen Tabellenplätze ran.

Coach Adi Hütter hat die Wende nach der mäßigen Hinrunde offenbar geschafft. Steht der erfolgreiche Eintracht-Trainer aber schon bald an der Seitenlinie der Borussia? Wie die „WAZ“ berichtet, ist der Österreicher „im Blickfeld des BVB“.

Lucien Favre steht beim BVB in der Kritik dpa Foto:

Hütter könnte sich im Spiel bei den Westfalen bei den BVB-Verantwortlichen empfehlen und Trainerkollege Favre noch tiefer in die Krise stürzen: Sollte die Borussia das Aufeinandertreffen mit Hütter und Frankfurt verlieren, könnte er persönlich dafür sorgen, dass die Schlinge für Favre noch enger wird und als dessen Nachfolger gehandelt wird.

Adi Hütter besitzt offenbar eine Ausstiegsklausel

Der Eintracht-Coach gibt sich zuversichtlich vor dem Spiel beim kriselnden BVB: „Wir sind 2020 ungeschlagen und wollen unseren Lauf fortsetzen.“

Dieser Lauf könnte ihn bald nach Dortmund führen. Nach Bild-Informationen besitzt Hütter im seinem bis 2021 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel, die einen Wechsel nach Dortmund beschleunigen könnte. Ein Wechsel zum Revierklub wäre für Hütter der nächste Schritt. Letzte Saison marschierte er mit der Eintracht sensationell in das Europa-League-Halbfinale. (dpa, jp)